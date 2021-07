Jazmín Pinedo desmiente a doctor que aseguró que se hizo una lipomarcación

Jazmín Pinedo utilizó las redes sociales para responder al doctor invitado de América hoy que aseguró que ella se sometió a un proceso quirúrgico para marcar el abdomen.

El profesional de la salud indicó durante una reciente emisión del espacio que la exfigura de Latina habría pasado por el quirófano para realizarse una técnica llamada lipomarcación, la cual da definición a los músculos.

“Es una niña linda, definitivamente ella tiene lipomarcación. (...) Esa línea larga es una lipomarcación”, dijo señalando una imagen de la influencer.

El cirujano también sugirió que la modelo peruana habría modificado algunas facciones de su rostro: “La carita, superrefinadita”.

Jazmín Pinedo no se quedó callada ante la mencionada situación y arremetió contra el galeno, asegurando que no tiene conocimiento sobre el método que indicó durante el programa en vivo de Ethel Pozo.

“Quién me da el nombre de este ‘doctor’ que muy suelto de huesos asegura que me hice algo que no sé ni qué es”, expresó la ex chica reality mostrando una captura del momento en su cuenta oficial de Instagram.

Jazmín Pinedo se encuentra en medio de una batalla legal contra Latina por un supuesto incumplimiento de contrato. La casa televisora ganó el juicio en primera instancia, por lo que la figura de América TV podría llegar a pagar más de 450.000 soles.

Sin embargo, la modelo reiteró que llegará hasta la última instancia del proceso: “Me gustaría dejar en claro que esto no ha terminado. Es cierto que en primera instancia ellos han ganado, pero yo pienso llegar hasta el final, el Poder Judicial”.

