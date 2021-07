Eva Ayllón: “Perú va a estar en los ojos del mundo”

“Espero que el público acepte este video porque no es uno más, rinde homenaje a todo un país. Por ende, vamos a estar en los ojos del mundo”, dice Eva Ayllón sobre ‘Arriba Perú’, canción producida por Tony Succar y con Daniela Darcourt en los créditos de música y letra. Renata Flores se unió al proyecto para cantar en runasimi, un idioma que espera que se popularice en la música y en lo cotidiano.

“Muchas personas no se sienten libres de hablar quechua. Hay mucha gente en Lima que conozco y que habla quechua, en Ayacucho aún más, pero tienen temor, y esas brechas hay que romper. Estamos tratando de que sea normal y lindo hablar quechua. La música puede sensibilizar”, comenta Renata por Zoom y Daniela acota que el tema responde a la coyuntura a puertas del bicentenario, al clasismo, racismo y “llama a la unión”.

“La canción nace producto de eso. Escucho huayno y te juro por Dios que es automático el zapateo, tengo sangre ancashina por parte de mi abuelo, excombatiente de la guerra del 41. Tengo mucho de chola, de inca, de negra... Trato de defender la naturalidad del artista y también decirles que estoy sintiendo lo que golpea a mi país en estos momentos. Lo que quiero más allá del reconocimiento es que se sientan identificados. Somos iguales y estamos conectados”.

“Aquí el respeto al artista no existe”

Cuando se trata de los derechos del artista, Eva Ayllón habla de política. “De eso sí opino y siempre me he quejado”, comenta a la espera de cambios en ese sector. “Cuando yo ingreso a la música -ahora está peor- el respeto por los artistas nacionales no existía, no existe. Siempre dije: ‘Por qué no hacemos como en Argentina o Venezuela en esa época, era el 60% de música nacional y el 40% de internacional. Entonces, tenían por obligación que presentar arte nacional. Yo siempre dije eso y me tildaban de loca. En México hay una casa de reposo donde el artista va a morir. Se preocupan además de la salud, les brindan un departamento muy económico, digamos. Pero aquí no hay nada de eso. Más bien, lo que hacen es criticarte, te dicen ‘por qué pides si tú ganas tanto’. Tengo un equipo de más de 25 personas, me preocupo porque haya trabajo”.

Por ahora, como productoras, esperan “empoderar a más mujeres en la música”, sostiene Daniela al mismo tiempo que cuestiona la televisión. “Dejemos de normalizar llamar artista a cualquier persona. No por el hecho de salir en la televisión ya te conviertes en artista, me parece una falta de respeto”.

Adelanta que podría crear una plataforma dedicada a descubrir talentos. “Tener una franquicia, un Televisa, es algo que tengo como meta, poner un espacio donde se le pueda brindar apoyo y formación”. La ganadora del Grammy se suma a la iniciativa y agrega que tiene que haber requisitos. “Primero y sobre todo, talento. Por ejemplo, le dije a la mamá de Renata que sus videos deben estar en HTV o MTV, con sus letras en inglés, español y quechua, son una maravilla. Eso es arte”.

