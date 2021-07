Ernesto Pimentel a Pedro Suárez Vértiz como artista del bicentenario: “Es todo un ejemplo”

Ernesto Pimentel, más conocido como la Chola Chabuca, dio su opinión sobre el reconocimiento que recibió hace poco Pedro Suárez Vértiz, quien fue premiado como el artista del bicentenario del Perú por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música.

“¡Qué tal honor, por Dios santísimo! No tengo palabras para explicar lo que siento . En el marco de la conmemoración por los 200 años de la independencia del Perú, Soniem me acaba de reconocer como artista del bicentenario”, escribió. “Agradezco enormemente este gesto que no merezco a Walter Humala y Julie Freundt, presidente y vicepresidenta respectivamente”, agradeció el rockero peruano desde su cuenta de Facebook.

Ante esto, Ernesto Pimentel se unió a la ola de felicitaciones para el músico peruano y señaló que Pedro Suárez Vértiz tiene bien merecido dicho reconocimiento, ya que lo considera “todo un ejemplo”

“Hablar de Pedro es solo tener elogios, porque es una insignia de nuestro país no solo en lo profesional, sino también de mantener una imagen intachable, y eso es ser un artista ”, comentó el conductor de El reventonazo de la Chola en un comunicado.

Asimismo, Ernesto Pimentel resaltó la humildad del intérprete de “Mi auto es una rana”, Pedro Suárez Vértiz.

“Desde que conozco a Pedrito jamás ha perdido esa sencillez y eso dice mucho de él. Incluso sigue activo en sus redes dando mensajes de aliento que realmente nos fortalecen. Es todo un ejemplo. Mi admiración ”, refirió Ernesto Pimentel, quien se encuentra feliz porque volvió a los circos de manera presencial con el show Kausachun bicentenario, en el Jockey.

Pedro Suárez Vértiz emocionado por su reconocimiento como artista del bicentenario. Foto: Pedro Suárez Vértiz/ Facebook

