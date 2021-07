Aracely Arámbula y sus hijos no se han vacunado contra la COVID-19: “Queremos esperarnos”

Recientemente, la actriz Aracely Arámbula reveló que ni ella ni sus hijos se vacunarán contra la COVID-19. Asimismo, las razones las confesó a la prensa mexicana después de presentar su programa de YouTube do it en Acapulco.

La artista recordada por su papel en La doña sostuvo que prefiere cuidar su sistema inmunológico con una alimentación saludable que vacunarse. Al finalizar el proyectó que realizó junto con su amiga Cinthya Coppelli, Aracely fue consultada por lo medios si ya se había inmunizado.

“ No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito” , respondió a la prensa mexicana.

Asimismo, para evitar contagiarse, la actriz dijo que evita los lugares concurridos y que siempre usa correctamente las mascarilla.

“Respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no. Pero seguimos los consejos de cuidado, no vamos a fiestas, no hay reuniones o son con muy poquita gente, usamos gel y cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio”, añadió.

También hizo una reflexión sobre el coronavirus y lamentó que haya afectado a todo el mundo, pero que rescata algunos aspectos positivos.

“Las cosas no pueden continuar de la misma manera, por equis razón, pero eso no quiere decir que tengas que pasarla mal. Esta pandemia nos enseña que la vida se va muy rápido y debemos aprovecharla en lugar de estar discutiendo o peleando”, concluyó.

