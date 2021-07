Renzo Spraggon se contagio de coronavirus y está internado y con oxígeno

Renzo Spraggon se encuentra pasando un delicado momento de salud, ya que luego de haber dado positivo para coronavirus tuvo que ser hospitalizado en la Villa Panamericana, donde actualmente viene recibiendo oxígeno. Así lo confirmó él mismo en una reciente entrevista.

“Después de estar un mes en cama, sigo internado con esta maldita incertidumbre de no saber qué puede pasar con mi vida. Mi único temor es que tenga que dejar a las personas que me quieren y realmente me necesitan, pero eso no pasará”, comentó.

“Estoy con oxígeno desde hace un mes. Estuve a un paso de ingresar a cuidados intensivos”, añadió el exnovio de Marina Mora en conversación con Trome.

Renzo Spraggon también contó que debido a la gravedad de su situación se alejó de las redes sociales durante un largo tiempo, por lo que recientemente realizó una publicación en la que brindó detalles sobre su lucha contra la COVID-19.

Finalmente, Spraggon, quien precisó que aún no puede ser dado de alta debido a que tiene los pulmones dañados, agradeció a todo el personal de las instalaciones de la Villa Panamericana por todas las atenciones que le han brindado desde que fue internado.

¿Quién es Renzo Spraggon?

Renzo Spraggon es un modelo y stripper, quien se hizo conocido a nivel nacional a raíz de sus romances con algunas figuras de la farándula, entre ellas Evelyn Vela, Marina Mora, Mónica Cabrejos, Josetty Hurtado y Xoana González. En mayo del 2018, el argentino y la exreina de belleza pusieron fin a su relación sentimental después de cuatro meses juntos.

