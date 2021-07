Padre de Meghan Markle planea acudir a la justicia para ver a sus nietos

Meghan Markle no tiene una buena relación con su padre. Desde que este entregó fotografías y una carta personal a la prensa en 2018, la duquesa de Sussex se ha alejado de su progenitor. Esa tensa relación podría empeorar si Thomas Markle, padre de Meghan, presenta una solicitud al tribunal para que lo dejen ver a sus nietos.

El padre de la también actriz reveló a Fox News que quiere ser parte de la vida de Archie y Lilibeth, los hijos de Meghan y el príncipe Harry, y que por ello está dispuesto a llevar a su hija hasta los tribunales.

“Solicitaré a los tribunales de California los derechos para ver a mis nietos en un futuro muy cercano”, afirmó el señor Markle al medio estadounidense.

En comunicación con el mismo portal, el abuelo de los pequeños calificó de “mal comportamiento” la relación que los duques de Sussex han tenido con la familia real; asimismo, mostró la preocupación que tiene por sus nietos.

“Archie y Lili son niños pequeños. No son políticos. No son peones. No son parte del juego”, dijo el progenitor de la actriz.

Finalmente señaló que, al ser hijos del príncipe Harry, sus nietos merecen los mismos beneficios que los otros miembros de la familia real.

“También son miembros de la realeza y tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la realeza”, acotó.

