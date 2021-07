“Yo lo que he hecho en mi vida es pasar página, en lo malo y también en lo bueno”. Camucha Negrete medita así, en la tranquilidad de su hogar, el que comparte desde hace 47 años con su querido esposo ‘Gaucho’ (Enrique Collantes). Actriz de teatro, cine y televisión y locutora de televisión (Utilísima), es también artista plástica y hoy influencer que pasa los últimos años entre nuestro país y Estados Unidos.

“Me vacuné en Miami, donde estuve dos meses. Allí vive Claudita, mi hija. Paramos un tiempo allá y otro acá. En realidad es una bendición llegar a la edad que tenemos y poder tener tanto cariño a nuestro alrededor. Ya voy a cumplir 77 años aunque no parezca y creo que todo está en la actitud y ganas de vivir, de proyectarme.

Cuando llega mi cumpleaños, digo ‘Dios mío, un año menos’, pero luego borro eso y sigo adelante porque mientras uno tenga vida, tiene que seguir adelante. El año pasado perdimos al hermano de mi marido, hemos tenido muchas perdidas por el COVID por parte de él”.

¿Cómo enfrentas las pérdidas de seres entrañables?

– Son dolores fuertes, demoran en sanar, pero hay que sacar fuerzas. Hace veinte años perdí a mi yerno, esposo de mi hija Mocita, pero no podía quedarme y que la pena me consumiera, nos consumiera. Yo tenía que levantar a mi hija, a mis nietas, quienes son como mis hijas. Mis nietas siempre dicen que tienen dos padres y dos madres. En el caso de mi mamita, ella murió muy joven, 64 años, aunque para ese tiempo ya era una anciana. Ella nunca ha salido de mi corazón, siempre la recuerdo y tengo presente y desde donde está me ha ayudado a rectificar mis errores.

¿Qué crees que ha sacado la pandemia de nosotros?

– Creo que este encierro nos ha mostrado que debemos ser solidarios. Yo vivo en un edificio de seis familias. Hace un año quisimos venderlo para reducir el espacio porque nosotros paramos en Miami mucho tiempo, pero no se pudo. Yo siempre he sido solidaria, creo que demasiado, pero no me gusta que abusen. A mí me nace ser solidaria, me nace compartir, pero esta pandemia sí me ha hecho sentir la sensibilidad de otros. En el edificio que vivo hace veintitantos años, solo era un ‘Hola’ y un ‘Buenas noches’. Pero este encierro hizo, por ejemplo, que una vecina hermosa del tercer piso me tocara la puerta y diga: ‘Camucha, deseas que te compre el pan’. Ahora que todos hemos estado encerrados, hemos tenido más comunicación. A Dios gracias no nos falta nada. Mis hijas, mis nietas me pagan hasta el teléfono. No nos han dejado salir para nada. Jamás nunca en mi vida les he dado pensando que mañana más tarde me deben devolver algo. Yo he sido autosuficiente.

¿Estás en Instagram?.