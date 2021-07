Luana Barrón celebró sus 22 años con romántica sorpresa de Mario Ruiz

El pasado 25 de julio, la joven modelo Luana Barrón cumplió 22 años y lo celebró al lado de su novio Mario Ruiz. A través de las redes sociales, la pareja compartió con sus seguidores su romántico reencuentro en Tulum, México.

La también influencer fue recibida entre pétalos de rosas, arreglos florales, velas y una cena romántica en su reciente celebración. Luana mostró un video donde se ve al youtuber esperándola para cenar junto a ella.

“Es que yo me quiero morir con este lindo detalle. Mi chico, ¿por qué eres tan lindo? Me has sorprendido con todo esto, te pasaste. Eres lo máximo” , dijo Barrón en una de sus historias de Instagram. Tras estas palabras, se le escucha decir al youtuber colombiano: “Porque te lo mereces”.

Asimismo, Mario compartió una fotografía de los dos en su Instagram donde se lucen con outfits blancos en un resort de Tulum. También escribió: “Happy birthday love Luana Barrón”.

Ante su reciente publicación, miles de sus seguidores no dudaron en reaccionar y en dejar diversos comentarios felicitándolos por su relación. “Feliz cumpleaños Luana, se ven divinos los dos”, “Mi pareja favorita”, “La mejor pareja”, “Mis favoritos”, fueron algunos de los mensajes.

La joven influencer compartió con sus seguidores la sorpresa que recibió de Mario Ruiz. Foto: Instagram / Luana Barrón

Mario Ruiz sorprende a Luana Barrón con romántico saludo en el programa EBDT

El pasado 23 de julio, la producción de En boca de todos le dio una sorpresa a Luana Barrón por su cumpleaños número 22. La joven influencer recibió el saludo de su novio Mario Ruiz, quien se encontraba en Colombia.

“Estoy muy feliz porque ya se acerca tu cumpleaños y lo que más feliz me pone es que estaré a tu lado ese día, así que recuerda que te quiero muchísimo, te mando muchos besos, abrazos”, le dijo Mario.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.