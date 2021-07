Korina Rivadeneira responde sobre supuesto favoritismo en Reinas del show

Korina Rivadeneira, una de las participantes de Reinas del show, no se quedó callada ante los fuertes comentarios que apuntan a que la producción del programa tendría cierto favoritismo por ella.

Luego de que Allison Pastor asegurara que recibió malos tratos en el espacio sabatino de Gisela Valcárcel, la modelo venezolana conversó con América Espectáculos y aclaró que no existen preferencias en la competencia.

“He recibido muchos comentarios positivos y negativos. La gente se confunde también, son cosas que pasan y no se puede evitar. Estoy feliz con el público que me sigue, me quiere y me apoya. Con los que no me quieren, también, porque me destruyen, pero me ayudan a mejorar”, manifestó.

Como se recuerda, días atrás Korina Rivadeneira elogió el desenvolvimiento de Allison Pastor en Reinas del show, aunque le recordó a ésta que el jurado no solo califica el baile. “Ella, hasta ahora, ha bailado correctamente, tiene mucha disciplina, hace todo perfecto. A mí me gusta mucho su baile. Por mi lado, yo apuesto más por arriesgar, es lo que me gusta... No olvidemos que el programa se llama Reinas del show, no La mejor bailarina”, aseveró.

Magaly envía mensaje a Gisela por supuesto favoritismo hacia Korina

Durante la transmisión de su programa, Magaly Medina se refirió al supuesto favoritismo de Gisela Valcárcel por Korina Rivadeneira en Reinas del show y le pidió a su colega que la competencia sea justa para todas las participantes.

“Un concurso es para que gane la mejor, no la que le guste a la conductora del programa... Los demás están para hacer el show... Las que realmente tienen talento para el baile son Allison y Korina. Gise, deja que gane la mejor”, sentenció.

