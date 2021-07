Joey Montana: “No quiero que confundan que hacer una canción ‘limpia’ es tener letra tonta”

Joey Montana continúa imparable en el mercado musical latino este año. Su más reciente colaboración, titulada “A veces”, la realizó al lado del colombiano Kevin Roldán.

El panameño conversó con La República para hablar de su estilo musical, el mensaje que quiere expresar en cada tema y cómo quiere que lo recuerden en esta industria.

Montana, responsable de grandes éxitos como “Suena el dembow”, “Picky” y “La melodía”, ha trabajado con reconocidos artistas latinos y espera, en un mediano plazo, posicionarse en otras regiones como Brasil.

Montana lanza su último tema escrito durante la pandemia para su reciente material discográfico. Foto: Universal Music Group

A propósito del nuevo tema “A veces”, ¿cuán bueno ha sido el lazo que has formado con el colombiano Kevin Roldán? ¿Lo conocías de antes?

Me dediqué a realizar las mayoría de las canciones del disco en esta pandemia. Tiene muchos ‘featuring’, ahora que está de moda, y desde hace un par de años estoy haciendo eso. Para la realización de esta canción sentí ese toque que faltaba, ese toque que le diera ‘calle’, que se sintiera urbano. Hubo muchas opciones, pero sentí que me faltaba hacer una canción con Kevin Roldán. Lo vi en Instagram y pensé que era la persona correcta para este tema. Somos de la misma disquera, pero no lo contacté a través de ello. Preferí escribirle directamente. Entonces, iniciamos una conversación, le propuse el tema, le encantó y la grabamos. Él es lo opuesto a lo que hago y eso me gustó, para que la canción tenga como ‘dos mundos’.

Cuéntanos más de esta canción, que la describes como un “reguetón bailable y de despecho”.

La comparo con “Tus ojos no me ven”, que es una canción romántica de despecho, bailable, pero los fraseos son distintos. Va para un público juvenil. Quise usar frases poderosas que llamen la atención. En esta nueva etapa he encontrado nuevamente el clic para conectar con esta juventud. Debo seguir haciendo música para ellos. Mi música siempre estaba enfocada en eso.

Mantienes tu propuesta musical de llevar un reguetón juvenil sin letras explícitas, ¿qué sientes cuando te dicen que eres un gran referente del reguetón bueno o sano?

Me siento contento porque estoy manteniendo mi línea, pero modernizada. Me gusta que me reconozcan por hacer música ‘limpia’, porque eso no solo me abre a un público joven, sino también adulto. No quiero que confundan que hacer una canción limpia es tener letra tonta.

¿Qué piensas de quienes sexualizan a la mujer en sus letras?

Creo que ahora hay música para todos los gustos. Con un clic puedes deslizar o pasar lo que no quieres ver.

Has colaborado con reconocidos cantantes latinos, ¿has pensado en cantar con artistas que hablen otro idioma?

Una de mis metas es posicionarme en Brasil. “Picky” funciono mucho allí, pero para muchos artistas latinos es bien difícil. Son pocos quienes han logrado trascender en Brasil porque hay tanto talento que no les importa lo que es tendencia en otro lado. Tienen una cultura musical fuerte como el funk, samba, etc. Mi objetivo para este y el próximo año es tratar de incursionar en ese mercado.

El cantante panameño está celebrando el éxito de su último tema. Foto: cortesía/Universal Music

