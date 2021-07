Jean Paul Santa María sobre las tareas domésticas en casa: “Cada quien asume su parte”

Luego de un tiempo bastante largo alejado de las cámaras, Jean Paul Santa María reapareció en televisión nacional probando suerte en la nueva temporada de La voz Perú. El modelo logró convencer a Mike Bahía para incorporarlo a su equipo y lograr acceder a la etapa de batallas del reality de canto.

Lamentablemente, la expareja de Angie Jibaja no logró seguir en el programa de Latina y fue eliminado el último sábado durante su batalla con Fabiola Cruzado. Luego que el artista colombiano lo dejara fuera, Jean Paul estuvo este lunes en Mujeres al mando y dio detalles de lo que será su futuro al lado de Romina Gachoy y su familia , así como de su carrera profesional.

Durante su charla con Giovana Valcárcel y el resto de conductores, Santa María agradeció a su pareja por su rol de madre y también reveló que no solo se dedica a trabajar, sino que también cumple con las respectivas labores que demanda el hogar.

“Yo siempre estoy ahí, no soy un papá que no solo trabaja. Yo también cocino, veo lo de la ropa, lavo. Es una familia funcional, cada quien asume su parte de acuerdo a las posibilidades de cada quien”, señaló

Jean Paul Santa María reconoció que su eliminación de La Voz fue justa

Jean Paul Santa María no logró convencer a los jurados de la nueva temporada de La Voz Perú y no avanzó en el concurso. Por ello, la pareja de Romina Gachoy utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a la producción por la oportunidad brindada y reconoció que su eliminación fue justa.

“Soy consciente de que aún hay mucho por trabajar en la parte vocal y sobre todo en la parte psicológica, que fue la que me jugó en contra. (…) Sabía lo que se venía. Fue una eliminación justa, que, además, me deja una gran enseñanza y una gran lección. Esto no queda aquí, mientras Dios me dé vida para cantar, lo seguiré haciendo”, sostuvo.

