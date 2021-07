Jazmín Pinedo habló sobre la supuesta conversación que tuvo con Karen Schwarz

El conductor de Amor y fuego Rodrigo Gonzáles dijo que las exconductoras de Latina Jazmín Pinedo y Karen Schwarz tendrían una supuesta enemistad debido a que la modelo cobraba menos en las campañas publicitarias.

La primera en pronunciarse al respecto fue Karen, ya que a través de una transmisión en vivo le respondió a uno de sus seguidores: “Qué ganas de crear enemistad”. También, ante las polémicas en diversos medios locales, reveló que había mantenido comunicación con Pinedo al respecto.

Asimismo, en la reciente edición de Amor y fuego, la ‘Chinita’ fue abordada para aclarar las conversaciones que mantuvo con Schwarz; sin embargo, no dio muchos detalles. “Yo estoy súper bien y he hablado de eso un montón de veces. No tengo que estar recalcándolo a cada rato”, sostuvo.

Los reporteros también le preguntaron si la esposa de Ezio Oliva había tenido alguna comunicación con ella a través de WhatsApp. A lo que la ex chica reality respondió: “¿Un WhastApp? No”.

Karen Schwarz responde sobre su supuesta discusión con Jazmín Pinedo

La exconductora de Yo soy Karen Schwarz aclaró las especulaciones que existen entre ella y Jazmín Pinedo. La modelo se mostró indignada y decidió responder a uno de sus seguidores.

“‘¿Verdad que le quitaste una marca?’ De qué están hablando, Dios santo, qué invento. Es increíble cómo se inventan la historia y encima con detalles, pero bueno, ahí dejémosla”, respondió.

