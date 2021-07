Ethel Pozo cuenta cómo Julián Alexander le propuso matrimonio: “Fue en el mar”

Ethel Pozo, quien acaba de anunciar su compromiso con Julián Alexander, se enlazó virtualmente con el programa América hoy para contar todos los detalles sobre cómo fue la propuesta de matrimonio que le hizo el director de televisión.

Ante la expectativa de Melissa Paredes, Janet Barboza, Jazmín Pinedo y Edson Dávila ’Giselo’, la conductora de televisión detalló que su pareja le pidió que se convierta en su esposa en medio del mar, en complicidad con sus dos menores hijas.

“Esto fue en el mar... Nos habíamos ido de paseo a Isla Mujeres y en un momento Julián me dice ‘Amor, vamos al mar, pero un poquito más alejados porque hay bastante gente’, entonces entramos y (mis hijas) no venían, así que le dije ‘Se están demorando’ y él ‘Sí, pero ahorita vienen’... ya habían quedado en que entraban una grabando y la otra con el anillo.... Dome vino grabando y Julián empezó a hablar, yo (me sorprendí) y cuando vi a Luana emocionadita, llorando, dije ‘¡No puede ser’”, relató en América hoy.

Al narrar este romántico momento, Ethel Pozo conmovió a todas sus compañeras, pero en especial a Melissa Paredes, quien, como se recuerda, fue quien le presentó a Julián Alexander meses atrás. “Julián me dijo que el día que les contó (sobre la propuesta de matrimonio) a tus hijas, ellas lloraron de felicidad... Te veo tan feliz y me encanta verte tan contenta y emocionada”, expresó la también actriz, a lo que su compañera respondió “Es que es algo mágico, Meli... Gracias, tú sabes cuánto te queremos, cuánto tenemos que agradecerte Julián y yo porque fuiste la cupido”.

