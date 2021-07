Concursantes de La voz reciben duras críticas tras olvidar canción: “Ninguno debería pasar”

Este lunes comenzó una nueva jornada de batallas en la nueva temporada de La voz Perú con una que generó la molestia de los cuatro jueces. Luis Román y Jonathan Sanes interpretaron “No te contaron mal” durante su número, pero ambos se quedaron en silencio en un momento de la canción y dejaron a los couchs con un rostro totalmente desencajado.

Tras finalizar la presentación, Eva Ayllón tomó la palabra para afirmar que no entendió lo que cantaron en la primera parte de su show. “Yo voy a ser muy sincera, del comienzo a la mitad no les entendí lo que decían. Por eso es que pedimos tanto la dicción como la pronunciación”, expresó la criolla.

Luego llegó el turno de Mike Bahía, quien no se guardó nada en su opinión y criticó duramente a los dos concursantes por su rendimiento en el escenario. El reguetonero colombiano afirmó que, si fuera por él, haría que ninguno de los artistas pasara de ronda debido a su pobre rendimiento.

“Yo voy a ser demasiado sincero porque me parece más importante la función que estoy cumpliendo aquí como persona que como cantante. Tal vez son los nervios, los deseos de conseguir las metas que uno tiene, pero a mí no me gustó esta batalla. Hoy para mí ninguno debería pasar, deberían aprender de esta situación y no competir con el otro”, indicó la pareja de Greeicy.

Guillermo Dávila y Tito Nieves también criticaron el accionar de ambos cantantes hasta que Daniela Darcourt tomó la palabra para expresarse sobre sus dos artistas. La salsera fue por el mismo camino de Mike Bahía y dejó en claro que, de poder, ella cambiaría las reglas para que ambos queden fuera.

“Estoy decepcionada de ambos”, señaló la intérprete de “Señor mentira”. Sin embargo, a pesar del flojo rendimiento de sus participantes, terminó por elegir a Jonathan Sanes para seguir en carrera dentro del programa.

Por su parte, el propio Sanes reconoció que su compañero de batalla tuvo problemas y aseguró que quiso entrar en su turno para tratar de apoyarlo. “Me siento muy extraño, siento que cuando él (Jonathan) olvidó su letra traté de ayudar en esa parte, pero me siento mal de lo que dicen (críticas del jurado)”, sentenció.

