Alejandra Guzmán habla sobre sus cirugías estéticas y el daño que causaron en su salud

Alejandra Guzmán es una de las máximas estrellas mexicanas y un ícono de belleza desde que inició su carrera en la industria musical. Durante varios años, la famosa artista ha modificado algunas partes de su cuerpo con arriesgadas cirugías, de las que habló con sinceridad en una entrevista con el presentador de televisión Yordi Rosado.

Durante la conversación, la intérprete de “Yo te esperaba” contó que se sometió a un total de 40 cirugías con fines estéticos. Además, recordó los difíciles momentos que atravesó por una inyección de polímeros en sus glúteos.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Mi piel se pone negra y dura como una piedra, y el plástico no permitía que mi piel respirara”, contó.

La popular ‘Reina de corazones’ reveló que su salud empeoró a tal punto que firmó un documento para autorizar tratamientos experimentales para que su equipo médico lograra salvar su vida y aceptaba no presentar cargos si los resultados no eran favorables.

La cantante se encontraba preocupada por su salud tras sentir un fuerte dolor de cabeza. Foto: AFP

“Estuve internada seis veces en el hospital. Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica muy amplia, soy la VIP de ahí. Ya no me siento mal, amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, continuó declarando la diva latina.

