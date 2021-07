Reinas del show: Korina Rivadeneira obtuvo Los mejores pasos al bailar quebradita

Korina Rivadeneira destacó en la quinta edición de Reinas del show con sus pasos al ritmo de la quebradita “Juana la cubana”, coreografía que interpretó acompañada del bailarín George Neyra.

“¡Impresionante! Cuántas cargadas han hecho en un minuto con veinte segundos, impresionantes cargadas, todas ejecutadas a la perfección, muy buen ensamblaje. La quebradita o baile del caballito simula el galope del caballo, lo hicieron muy bien, ocuparon todo el espacio, una coreografía bastante compleja y la han ejecutado a modo de infarto”, comentó la jueza Morella Petrozzi.

Momentos después, el resto de la mesa de jurados sacó por primera vez las paletas de 10 puntos en lo que va de la temporada 2021 del concurso conducido por Gisela Valcárcel.

Al final de la gala, Korina Rivadeneira fue anunciada como la participante que tuvo los mejores pasos. “Por segunda vez y con 40 puntos”, resaltó la presentadora. “Ha presentado el mejor show de la noche”, añadió.

“Cada una de ellas presentó su mejor performance, su mejor baile, igual dos quedaron sentenciadas”, continuó Valcárcel, para luego anunciar que Carla rueda y Jossmery Toledo quedaron nuevamente sentenciadas.

Korina Rivadeneira aclara críticas en Reinas del show

Luego de hacerse públicas las quejas de Allison Pastor contra la producción de Reinas del show, Korina Rivadeneira se pronunció al respecto y aclaró que pese a que muchos la señalan como la “preferida”, no existen favoritismos en la competencia.

“Creo que todo va por igual. Lo que pasa es que yo no me quejo de nada, hay decisiones que no me gustan, pero yo no ando quejándome de la vida, lo que hago es aceptar, procesar y avanzar. Mi manera de enfrentar las cosas es distinta”, declaró para la prensa.

