Reinas del show: Jossmery Toledo y Carla Rueda vuelven a quedar en sentencia

La quinta emisión de Reinas del show llegó con impresionantes presentaciones de las concursantes, entre las que destacaron Allison Pastor y Korina Rivadeneira. Sin embargo, también hubo quienes no obtuvieron los resultados esperados pese a su esfuerzo en los ensayos y en la pista de baile.

Jossmery Toledo bailó la salsa cubana “Muévete” al lado de Oreykel Hidalgo. La exsuboficial mantuvo una buena actitud durante la actuación: no obstante, obtuvo uno de los puntajes más bajos de la noche.

Por su parte, la voleibolista Carla Rueda llegó al escenario acompañada de su bailarín Diego Cornejo para intentar conquistar con la bachata “Propuesta indecente”. El jurado destacó la química en la pareja y la mejora en los pasos de la popular ‘Cotito’.

“Quiero que ustedes sepan que sí hacen pareja, no sé si es de baile nada más, pero hacen pareja. Te he visto resuelta, ligera, risueña y un poquito enamorada. Así que me gustó mucho, los felicito”, comentó Carlos Cacho.

Morella Petrozzi aseguró que Carla Rueda logró una buena conexión con el exbailarín de Janet Barboza. “Hay una buena complicidad, una buena compenetración, una buena sintonía”, resaltó.

Al finalizar la gala del último sábado 25 de julio, Jossmery Toledo y Carla Rueda fueron sentenciadas nuevamente y deberán enfrentarse para no quedar eliminadas en la próxima edición de Reinas del show.

