Pedro Suárez Vértiz es premiado como artista del bicentenario: “Qué tal honor”

El cantante Pedro Suárez Vértiz anunció a través de sus redes sociales que ha sido premiado como artista del bicentenario del Perú por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música.

Mediante su cuenta oficial de Facebook, el exvocalista de Arena Hash expresó sentirse muy entusiasmado por este galardón que le ha sido entregado en honor a su trayectoria.

“Qué tal honor por Dios santísimo. No tengo palabras para explicar lo que siento. En el marco de la conmemoración por los 200 años de la independencia del Perú, Sloniem me acaba de reconocer como ¡e artista del bicentenario!”, escribió. “Agradezco enormemente este gesto que no merezco a Walter Humala y Julie Freundt, presidente y vicepresidenta respectivamente”, añadió.

Al enterarse de este reconocimiento, los cibernautas felicitaron a Pedro Suárez Vértiz con emotivos mensajes y dijeron sentirse orgullosos del trabajo de éste como cantante.

“Felicitaciones, Pedrito, bien merecido el reconocimiento, un gran ser humano, artista completo, talentosísimo, nos regalaste lindas canciones a la juventud de los 90″, “Claro que te lo mereces, eso y más, eres un gran artista y todos lo peruanos estamos muy orgullosos de tu talento” y “Felicitaciones, Pedrito, por este reconocimiento. Eres parte de los artistas que han contribuido con la música”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Pedro Suárez Vértiz

Daniela Darcourt y Eva Ayllón reconocidas como artista del bicentenario

Hace unos días, Eva Ayllón y Daniela Darcourt recibieron sus reconocimientos como artistas del bicentenario de las manos de Julie Freundt durante las grabaciones de La voz senior. “Estoy emocionada, agradecida porque cuando la gente te reconoce es hermoso”, manifestó la criolla. “Muchas gracias”, comentó la salsera, por su parte.

Al presenciar esta escena, Tony Succar y los integrantes del dúo Pimpinella felicitaron a sus compañeras con emotivas palabras.

