Paul McCartney rejuvenece décadas en su nuevo videoclip junto a Beck

Paul McCartney se quitó por lo menos 50 años de encima con el estreno de su nuevo videoclip Find My Way, en el que gracias a la tecnología del deepfake, obtuvo la apariencia que tenía en sus épocas más recordadas.

El intérprete británico se juntó con el músico experimental Beck para regalar a los fanáticos uno de los videos musicales más entretenidos de su carrera, en donde no solo canta, sino que aparece ataviado con un traje que recuerda mucho a la histórica vestimenta elegante que portaba junto a The Beatles.

Find My Way pertenece al álbum McCartney III, pero la versión que se escucha en el videoclip es de McCartney III Imagined, disco en el que el músico inglés colaboró con diferentes artistas como Damon Albarn, Josh Homme, St Vincent, Idris Elba, el ya mencionado Beck y otros.

Beck con 'deep fake' de Paul McCartney aplicado. Foto: captura de Youtube

El videoclip se estrenó el pasado 22 de julio y ha sido coproducido por Hyperreal Digital, dirigido por Andrew Donoho (Janelle Monae, The Strokes, Khalid) y coreografiado por Phil Tayag (Bruno Mars), quienes le dan un aire fresco a Paul con efectos especiales, una paleta de colores vintage y una puesta en escena lúdica.

Originalmente lanzado en diciembre de 2020, McCartney III fue el tercero de una trilogía de álbumes caseros, escritos y grabados en diversos estados de aislamiento, que comenzó en 1970 con McCartney (el debut en solitario del exbeatle) y que siguió una década después con McCartney II en 1980.

Los estrenos de McCartney continúan este año. El pasado 16 de julio, Hulu lanzó la serie documental McCartney 3,2,1, en donde Paul McCartney y Rick Rubin hacen un recorrido por las canciones más importantes en la historia del músico inglés.

A lo anterior, se suma el nuevo documental de Peter Jackson sobre The Beatles, Get Back, en el que se verán “muchas situaciones íntimas de las sesiones de grabación de ‘Let it be’ y la actuación completa de 42 minutos en la azotea de las oficinas de Apple”.