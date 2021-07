Leslie Moscoso se quebró al recordar su historia de amor con su esposo José Carlos Cortez

Leslie Moscoso se conmovió en vivo al hablar acerca de su matrimonio con el exfutbolista José Carlos Cortez, a quien agradeció por otorgarle “tanta felicidad”. La pareja protagonizó el tierno momento en la quinta gala del reality Reinas del show, donde la exbailarina participa.

“Viví momentos muy duros, mucha inseguridad, pero gracias a Dios ahora me quiero, me amo, tengo un hombre al lado que me ayudó a recuperar la seguridad y la confianza en mí”, contó la exintegrante de Risas de América.

Leslie Moscoso señaló que conoció a su esposo en su fiesta de cumpleaños y desde entonces nunca más se separaron. “Él dice que siempre me vio en Risas de América, él vivía en Japón y siempre veía el programa, era mi fan número uno”, narró.

La producción del programa de América TV emitió un video en el que la concursante cuenta las dificultades que atravesó con los padres de sus dos hijos. “No me fue bien, tuve que iniciar una historia sola, viví mucho maltrato psicológico y violencia también. Eso hizo que mi autoestima quede por los suelos”, se oye decir a la famosa.

“Cuando yo lo conozco a él (José Carlos Cortez), yo no quería saber absolutamente nada del amor ni de tener algún tipo de relación”, añadió. Sin embargo, Leslie Moscoso encontró virtudes en el exdeportista, por lo que aceptó casarse con él. “Alguien que yo no busqué apareció de pronto en mi vida, que quería tanto a mis hijos como yo”, aseguró.

“Me siento más que feliz, agradecida con Dios y con la vida, porque se puede ser feliz después de tanto sufrimiento y esa es mi historia”, finalizó.

