La voz Perú: así fue la impresionante batalla entre Oriana Montero y Daniela Zambrano

La voz Perú continúa con su etapa de batallas en vivo. En la edición del sábado 24 de julio, se emitió el duelo entre Oriana Montero y Daniela Zambrano (integrantes del equipo Guillermo Dávila), uno de los enfrentamientos más impresionantes en lo que va de la temporada.

A lo largo de su presentación con la canción “Así no te amará jamás”, ambas competidoras demostraron gran destreza vocal e interpretativa y dejaron impactados a Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Mike Bahía.

Luego, cuando entonaron la parte final del tema, las concursantes soltaron toda la potencia de sus voces e hicieron que los cuatro entrenadores de La voz Perú se pusieran de pie para aplaudirlas.

Oriana Montero y Daniela Zambrano se sorprendieron por este gesto y escucharon con gran emoción los elogios que recibieron de parte de los integrantes del jurado, hasta que, finalmente, Guillermo Dávila decidió dar como ganadora a la primera.

“Siempre puse mi fe en las dos. Aquí están y para mí es un orgullo que hayan llegado hasta este nivel. Yo estoy maravillado por ese velo, esa calidez y esa fuerza de la voz de Daniela. Es impresionante... Y Oriana, las melodías que has movido dentro de esta canción muy pocas personas lo pueden hacer como lo has hecho tú... Me siento honrado de que las dos hayan formado parte de mi equipo”, expresó.

Posteriormente, Daniela Zambrano se pronunció mediante su cuenta de YouTube para agradecer a cada una de las personas que estuvieron pendientes de su participación en La voz Perú. “Les mando un abrazo a todos por aquí y le deseo muchos éxitos a ‘Ori’ en lo que viene... Me quedo feliz con cada comentario de los entrenadores y la despedida de todos de pie. ¡Síganme y escuchen mi música! Me encantaría, en serio. ¡Gracias!”, manifestó.

