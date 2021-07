Jossmery Toledo en Reinas del show: “No me suelto porque he estado 11 años en la Policía”

Jossmery Toledo tiene un año como policía en retiro y ahora se dedica a su trabajo como influencer, además de participar en el reality de baile Reinas del show. Tras quedar sentenciada nuevamente en el espacio de América TV, la modelo reflexionó en redes sociales y aseguró que su formación en la institución aún influye en su desenvolvimiento y decisiones.

“Yo siento que trato de dar lo mejor de mí, pero todavía no sale Jossmery, todavía me intimido, me da cosas demostrar un poco más en el baile, en la pista. Hasta el momento trato de mejorar cada día, pero sigo en sentencia”, comentó en sus historias de Instagram.

“He venido pensando... creo que no me suelto porque he estado 11 años en la Policía y como para mí todo esto es nuevo, es la primera vez que me presento en un programa, obviamente me falta un montón y como he estado tanto tiempo en formación, siento que todavía sigo siendo policía, recién me retiré hace un año”, continuó.

Jossmery Toledo añadió que fue formada en un ambiente bastante rígido y disciplinado, muy distinto a los sets de televisión.

“Todavía siento las cosas más serias, dentro de la institución también tienes otra disciplina, otra formación, otro carácter (...) Todavía siento que en vez de bailar estoy desfilando, todavía tengo esa policía dentro, yo creo que es eso”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.