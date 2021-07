Jennifer Lopez y Ben Affleck: así celebraron los 52 años de la cantante en Francia

Luego de varios meses de sospechas y rumores, Jennifer Lopez y Ben Affleck confirmaron su relación sentimental durante las celebraciones por el cumpleaños de la cantante. La pareja se mostró más que feliz en el viaje que realizaron a Francia.

Los famosos artistas alquilaron un lujoso yate y navegaron por las playas de Saint-Tropez junto a un selecto grupo de amigos y allegados, según informaron diversos medios internacionales. Luego disfrutaron de una velada nocturna en el hotel L’Opera.

Este festejo no pasó desapercibido en las redes sociales, puesto que algunos de los asistentes compartieron imágenes y videos de lo que se vivió en la fiesta de la popular ‘Diva del Bronx’.

En dichos clips se puede ver a Jennifer Lopez y Ben Affleck divirtiéndose junto con sus amigos al ritmo de los mejores éxitos de la artista, como “Jenny from the block” y “Let’s get loud”.

Algunos retratos también fueron publicados en la cuenta oficial de Instagram del exclusivo hotel francés. En dichas imágenes se observa a las estrellas de Hollywood sonriendo y registrando algunos momentos con sus celulares.

Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron la relación que dejaron inconclusa en el año 2004, luego de cancelar su compromiso, y lo comunicaron a sus millones de fanáticos con una romántica fotografía que compartieron en Instagram.

Dicha publicación alcanzó más de 7.000.000 ‘me gusta’ y alrededor de 12.000 comentarios. Diversos actores, famosos y figuras de televisión felicitaron a la pareja y les extendieron sus mejores deseos para esta nueva etapa de su vida amorosa.

Jennifer Lopez y Ben Affleck anuncian su relación con apasionado beso en el mar. Foto: captura Instagram

