Jean Paul Santa María se pronuncia tras dejar La voz Perú: “Fue una eliminación justa”

Jean Paula Santa María utilizó sus redes sociales para referirse a su reciente eliminación de La voz Perú. Su batalla contra Fabiola Cruzado, en la que se conoció su derrota, fue transmitida la noche del último 24 de julio.

Ambos cantantes presentaron el tema “Cuando te besé”, de Becky G y Paulo Londra, y se enfrentaron en el escenario para poder quedarse en el equipo de Mike Bahía. Jurados del programa les extendieron un gran número de críticas y correcciones a los dos participantes.

En tanto, el entrenador colombiano se disculpó con el público televidente por no haber logrado que ninguno de los intérpretes destacara en la batalla, pero finalmente eligió a Cruzado.

Luego de su experiencia en La voz Perú, Jean Paul Santa María se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y expresó su agradecimiento con el espacio de Latina.

“Solo me queda decir que me voy sumamente agradecido con todo el tremendo equipo de producción por la oportunidad y por la gran experiencia. Fue una tremenda aventura, llena de emociones de todo tipo”, escribió en la plataforma.

Del mismo modo, aceptó que su presentación tuvo algunos errores, sin embargo, se mostró esperanzado de que en un futuro pueda volver a demostrar su talento artístico.

“Soy consciente de que aún hay mucho por trabajar en la parte vocal y sobre todo en la parte psicológica, que fue la que me jugó en contra. (…) Sabía lo que se venía. Fue una eliminación justa, que además me deja una gran enseñanza y una gran lección . Esto no queda aquí, mientras Dios me dé vida para cantar, lo seguiré haciendo”, señaló Jean Paul Santa María.

