Gisela Valcárcel a Erick Elera en Reinas del show: “Aquí no hay favoritismos”

Hace aproximadamente una semana, Erick Elera acusó a la producción de Reinas del show de tener favoritismo por algunas participantes y de no apoyar lo suficiente a su esposa, Allison Pastor. Ante ello, el último sábado 24 de julio, Gisela Valcárcel decidió responderle.

La conductora de televisión rechazó tajantemente las afirmaciones vertidas por el cantante en Instagram y le recomendó a éste tener más cuidado con lo que publica en sus redes sociales.

“En este programa no hay favoritismos y se lo digo claramente a Erick Elera. Tú y yo nos conocemos y nos tenemos respeto. El otro día has puesto en tus redes algo que no te hace bien a ti, pero sobre todo Erick, no le hace bien a la gente que te sigue”, aseveró.

Gisela Valcárcel también le recalcó a Erick Elera que siempre tendrá las puertas abiertas para conversar directamente con el productor de Reinas del show sobre los reclamos que considere justos.

“Tú y mi productor siempre podrán hablar, pero a nosotros como figuras públicas nos toca unir, no separar y eso fue justamente lo que le dije a Allison porque quería que aquí se conformen equipos... Cuando la emoción gana, hablamos tonterías de las que después nos arrepentimos”, sentenció.

Allison Pastor denuncia malos tratos en Reinas del show

Tras las declaraciones vertidas por Erick Elera, Allison Pastor aseguró que le prohibieron hacerse peinados en Reinas del show, lo cual habría puesto en desventaja su participación en el programa.

“Cada chica tiene sus armas para salir a la pista, y me prohibieron hacerme cualquier tipo de peinado... No voy a permitir que nadie me humille y me haga sentir mal”, aseveró durante entrevista con América hoy.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.