Erick Elera orgulloso de Allison Pastor en Reinas del show: “Mi princesa guerrera”

Nuevamente le expresa su apoyo. Erick Elera se mostró más que orgulloso al referirse a la última participación de Allison Pastor en el escenario de Reinas del show, luego de haber expuesto un supuesto favoritismo.

El recordado actor de De vuelta al barrio sugirió que la madre de su menor hijo estaría siendo perjudicada por la producción del programa en cuanto a la calidad de las presentaciones, vestuario e incluso la coreografía.

“Cero luces, cero escenografía, no te dejan hacer cargadas ni trucos, no quieren que te hagas peinado y la sigues rompiendo”, escribió el artista en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, esto fue desmentido por la propia Gisela Valcárcel, quien aseguró que todas las participantes cuentan con iguales condiciones para preparar sus bailes.

“En este programa no hay favoritismos y se lo digo claramente a Erick Elera. Tú y yo nos conocemos y nos tenemos respeto. El otro día has puesto en tus redes algo que no te hace bien a ti”, dijo la conductora de Reinas del show.

Luego de dicha situación, Allison Pastor dejó de lado las polémicas y sorprendió con su participación en el espacio de América TV al ritmo de “Libertango”.

Tras verla en escena, Erick Elera no dudó en resaltar su desempeño y expresar su felicidad al ver que sigue destacándose en el reality. El actor escribió un tierno mensaje en Instagram, con el que dejó en claro que se encuentra orgulloso de su pareja.

“Siempre dije que las princesas de Disney eran lindas, pero toda mi vida esperé a mi princesa guerrera” , escribió junto a un video en el que aparece abrazando a la deportista.

