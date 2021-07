Belinda, quien anunció su compromiso con Christian Nodal en mayo de este año, dio positivo para coronavirus, aunque ya estaría recuperándose en su hogar en México. De acuerdo a información vertida por la revista Quién, la cantante y actriz mexicana de origen español dio una entrevista al diario Reforma en la que confirmó su contagio.

Al ser consultada sobre si ya había sido inmunizada, la estrella de Vivan los niños respondió: “Yo todavía me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar coronavirus a mí, entonces todavía no puedo vacunarme”.

La intérprete de “Luz sin gravedad” no ofreció más detalles sobre su estado de salud, solamente precisó que “la pasó muy mal” y que ya estaba terminando el proceso de recuperación de la enfermedad.

Como se recuerda, durante los últimos días, Belinda se había mantenido alejada de las redes sociales, algo que llamó mucho la atención de sus seguidores, ya que ella es una de las artistas internacionales más activas en el ciberespacio.

Hasta el momento, se desconoce si Christian Nodal, pareja de la cantante, también contrajo la temida enfermedad provocada por el SARS-CoV-2.

Belinda sorprende a Christian Nodal en concierto

A mediados de junio, Christian Nodal ofreció un concierto en Monterrey, México, y fue sorprendido por Belinda, lo cual desató la emoción de todos los asistentes al evento.

“Los amo, gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo”, comentó la intérprete de “Sapito” durante la presentación de su prometido.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.