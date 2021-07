Belén Estévez se quiebra con presentación familiar de ‘La Pánfila’: “Ha tocado mi corazón”

‘La Pánfila’ conmovió a los miembros del jurado con su última presentación en Reinas del show, al llevar al escenario los ritmos peruanos “La perla del Chira” y “Esta es mi tierra”. El popular personaje de la actriz María Victoria Santana bailó acompañada de su familia y obtuvo los aplausos de todo el set.

“La Reina del show no es la mejor bailarina, la Reina del show es la show woman, es la que es capaz de crear sensaciones y transmitir sensaciones a la gente que está a través de la pantalla, y tú hoy día, aunque parezca simple, has conseguido transmitir nostalgia... Estoy superorgulloso de que hayas estado esta pista”, comentó Santi Lesmes.

Por su parte, la argentina Belén Estévez no pudo contener su llanto y solo tuvo halagos para la concursante.

“Me hizo emocionar Pánfi. Me ha emocionado, ha tocado mi corazón, no sé, estoy muy sensible, perdón. Pero, uno está lejos de la familia y... es una familia unida y hay muchas personas ahora en su casa que están solos, y verte unida con tu familia, bailando, apoyándote, luchando juntos para salir de esta sentencia... Te felicito por tu baile, estuvo impecable”, señaló la bailarina.

Pese a que logró tocar corazones con su presentación, ‘La Pánfila’ fue superada por Jazmín Pinedo, quien se defendió de la sentencia al ritmo de salsa y obtuvo más votos del público.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.