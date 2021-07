Alejandra Baigorria viaja a Estados Unidos para recibir vacuna contra el coronavirus

Alejandra Baigorria, quien días atrás celebró un año de su primera declaración de amor con Said Palao, reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que emprendió un viaje a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el coronavirus.

Mediante una serie de videos en sus historias de Instagram, la participante de Esto es guerra y empresaria de Gamarra contó que pretendía inmunizarse con la vacuna de Johnson & Johnson; sin embargo, esto no pudo concretarse debido al desabastecimiento de la misma.

“Quería contarles que he venido para vacunarme y para darles un dato a las personas que estén pensando viajar: en el aeropuerto ya no están vacunando desde hace dos días”, relató. “La Johnson & Johnson casi no hay en ningún lado, he buscado por todos lados. Está solamente la Pfizer y la Moderna”, añadió.

Alejandra Baigorria también dijo que más adelante dará a conocer todos los detalles de su experiencia durante y después de recibir la vacuna contra la COVID-19 por medio de su Instagram. “Les iré contando cuando me la pongan, cómo me siento, cómo me va, y les voy a dar todos los datos”, precisó.

Alejandra Baigorria y Said Palao celebran aniversario de relación

El 19 de julio, Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron sus primeros seis meses juntos como pareja con románticos mensajes en las redes sociales.

“Seis meses desde que me pediste ser tu enamorada”, escribió la empresaria en Instagram, en la leyenda de una foto donde aparece abrazando al chico reality.

18.7.2021 | Post de Alejandra Baigorria por su aniversario con Said Palao. Foto: captura Alejandra Baigorria / Instagram

