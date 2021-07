Alejandra Baigorria se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos

Así como lo había anunciado en redes sociales, Alejandra Baigorria se vacunó contra el coronavirus durante su viaje a Estados Unidos. La chica reality visitó un centro de vacunación en Florida y recibió su dosis.

Al principio, se mostró insegura sobre las diferentes procedencias y diversos laboratorios que fabrican la sustancia, así como informó sobre los procedimientos que se deben tomar para ser inoculada en el extranjero.

“Les iré contando cuando me la pongan, cómo me siento, cómo me va, y les voy a dar todos los datos”, indicó en su cuenta oficial de Instagram.

Tan solo algunas horas después de su publicación, la modelo pudo vacunarse contra la COVID-19 y lo celebró con sus millones de seguidores. Del mismo modo, pidió a los usuarios no tener temor a los efectos secundarios.

“Vacunada. Les cuento que logré ponerme la vacuna Johnson & Johnson. Sé que muchas personas no quieren vacunarse por diferentes motivos. Antes, yo no quería por miedo, pero más miedo debe darnos lo mortal que puede llegar a ser el virus. ¡Cuídate y cuida a los demás!”, expresó Alejandra Baigorria.

La integrante de Esto es guerra también expuso su felicidad al ver que la jornada de inmunización ha progresado en el país: “Me pone contenta que en mi Perú la vacunación esté avanzando de forma rápida”.

Alejandra Baigorria se vacunó contra la COVID-19 en EE. UU.: “Cuídate y cuida a los demás”. Foto: captura Instagram

Alejandra Baigorria celebró recientemente un mes más de relación junto con Said Palao y no dudó en dedicarle un romántico mensaje en Instagram. “Seis meses desde que me pediste ser tu enamorada y un año desde nuestro primer beso”, indicó.

18.7.2021 | Post de Alejandra Baigorria por su aniversario con Said Palao. Foto: captura Alejandra Baigorria / Instagram

