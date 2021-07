Yiddá Eslava recibe sorpresa de Julián Zucchi por su cumpleaños: “Mi esposo tan hermoso”

El último 23 de julio, Yiddá Eslava celebró 38 años al lado de sus pequeños hijos y su esposo Julián Zucchi, quien la sorprendió con una torta personalizada a la media noche para recibir la fecha especial de la actriz.

“Gracias a las personas que me han empezado a escribir. Cumplo 38 años y mi esposo tan hermoso me ha traído mi tortita porque sabe que yo soy muy creyente de los deseos de cumpleaños”, contó la ex ‘combatiente’ mientras soplaba las velas para despedir sus 37 años.

En su día especial , Yiddá Eslava también se animó a compartir una reflexión acerca de todo lo que aprendió hasta el momento.

“Hoy soy lo que soy por los golpes de la vida, aprendí a soltar lo que no me suma, y a aferrarme a lo positivo de cada etapa. Heredé de mi niñez la alegría sincera, de mi pubertad las ganas de crecer, con mi adolescencia la determinación de creer que siempre se puede, con la adultez a construir con paciencia un camino firme”, escribió en Instagram.

“Recuerda, no necesitas pisar a alguien para crecer. Hoy puedo decir que entendí que la vida es para disfrutar, de los pequeños y grandes logros, de celebrar triunfos que nacen de mi esfuerzo y de dar lo que sientas, lo que quieras, lo que puedas”, finalizó.

