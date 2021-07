Vasco Madueño sobre Guillermo Dávila: “Yo veo que él actúa mediante el miedo y no por amor”

Vasco Madueño se encuentra ultimando detalles de lo que será su próximo concierto programado para el 29 de julio. En ese sentido, el intérprete, quien acaba de cumplir 20 años, se presentó en el programa de Magaly Medina para brindar un adelanto de lo que se verá en los próximos días.

No obstante, la conductora de Magaly Tv, la firme no pudo evitar preguntarle al joven artista qué es lo que pensaría su padre Guillermo Dávila al verlo cantar.

“Él prepara su primer concierto virtual y dice el slogan de esta lotería que cuando ‘creemos, podemos’ … ¿Qué crees que diría Guillermo Dávila si te ve cantar en tu concierto virtual? ”, consultó Magaly Medina al hijo biológico del actual coach de La voz Perú.

Ante esto, Vasco Madueño agradeció a Magaly Medina por todo el apoyo que le ha brindado desde que él hizo público su incomodidad por no haber sido reconocido, hasta el día de hoy, como hijo por Guillermo Dávila. En cuanto a su padre y lo que piensa que comentaría al verlo en su primer concierto virtual, el joven señaló que no tiene una respuesta a eso, ya que el venezolano lo ha desconcertado en muchas oportunidades.

Asimismo, Vasco comentó que no entiende el comportamiento de su padre y cree que todo lo que hace es por miedo y no porque realmente le salga del corazón.

“Eso es algo que yo no tengo ni la menor idea, para mí él es como un ser incomprensible, entender lo que salga de su boca es imposible. Cuando lo veo a él, veo una persona con bastante miedo, no sé miedo de qué, yo veo que él actúa mediante el miedo y no por amor ”, indicó.

Vasco Madueño alzó su voz de protesta contra Latina por haber contratado a Guillermo Dávila como coach de La voz Perú, sabiendo que el cantante aún no lo reconoce como su hijo.

