Marina Mora se casa este año con Alejandro Valenzuela y cuenta cómo fue su pedida de mano

Marina Mora abrió las puertas de su hogar a ‘Choca’ Mandros para compartir parte de su vida íntima y dar algunos detalles sobre su relación sentimental con su prometido Alejandro Valenzuela.

“Hace medio año o un poquito más, que hemos decidido dar el siguiente paso”, contó la Miss Perú 2002, para luego narrar lo anecdótica que fue su pedida de mano.

“Alejandro es un hombre súper detallista, pero estábamos en pandemia, entonces no salíamos a ningún lado (...). Un día me dice ‘Marina, te veo estresada, vamos a relajarnos y ya es tiempo de que salgamos, han abierto un restaurante, te invito a cenar’. (...) Antes de entrar me dice ‘Marina, quiero hablar un ratito contigo’, había prendido luces, había hecho su producción y saca la cajita que se le caía y me dice ‘quiero que nos casemos’”, detalló entre risas.

Marina Mora aseguró que aún no tiene fecha para su boda, pero será muy pronto porque ansía formar una familia. “El plan es después de casarnos, ya tener un bebé, está planeado, está todo listo para que suceda el momento”, explicó la empresaria para el programa Estás en todas.

Además, la famosa de 41 años reveló que le gustaría tener tres hijos, sin embargo, le parece más razonable tener solo dos.

