Magaly Medina viajó a Europa con su esposo Alfredo Zambrano

Desde que se dio a conocer que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales, Magaly Medina ha recibido duras críticas para que abandone el país como supuestamente había prometido.

Tras desmentir su salida del país para reiniciar su vida en otro lugar, la conductora de Magaly Tv, la firme cogió sus maletas y viajó a Europa con su esposo Alfredo Zambrano.

“ A todos los que llegamos al aeropuerto Barajas, en Madrid, nos tienen que hacer una prueba de COVID-19 porque Perú es un país considerado de alto riesgo . Así que aquí esperando”, comentó la figura de ATV a través de un video publicado este sábado 24 de julio en sus redes sociales.

Sin embargo, y para aclaración de sus detractores y seguidores, Magaly Medina solo se ha tomado unos días de vacaciones para estar en España y luego trasladarse a playas de Croacia.

“ (Regreso a Perú) Pasando las Fiestas Patrias, pues tengo que hacer mi programa . Hay que seguir entreteniendo al público, que nos sigue respaldando con su sintonía todas las noches”, dijo la conductora a Trome.

Asimismo, explicó que este viaje no es porque Pedro Castillo ganó las elecciones. La esposa de Alfredo Zambrano comentó que este paseo al viejo continente lo tenía pensando mucho antes de que empezara la pandemia.

“Este viaje lo teníamos planeado para hacerlo antes de la pandemia y felizmente ahora se han dado las condiciones para hacerlo”, indicó.

Por último, Magaly Medina enfatizó que no está “huyendo” de Perú, ya que es un viaje que hace todos los años.

“ Lo he aclarado varias veces, jamás he dicho que me voy a ir de mi país, no me he ido en las épocas más duras , menos ahora. Me voy como todos los años, estas vacaciones de julio me las tomo siempre, porque hacer un programa diario es agotador. Además, es un pasaje de ida con retorno, le duela a quien le duela”, señaló.

