Magaly Medina se emociona al recibir placa de YouTube: “¡No paramos hasta el millón!

Magaly Medina celebró la llegada de su ansiada placa de los 100.000 suscriptores de YouTube, plataforma donde la conductora de televisión comparte contenido de cocina, vida saludable, entrevistas, moda y consejos de belleza.

A través de su espacio virtual, la figura de ATV compartió su emoción con sus seguidores y destacó que su reconocimiento llega un poco tarde, pues actualmente ya tiene más de 200.000 fans en la web de videos.

“¡Miren la sorpresa que me ha llegado! Cuando ya casi había perdido las esperanzas de que me llegue mi placa de los 100.000 suscriptores de YouTube, llegó. Ya vamos en los 217.000, pero bueno, entendemos porque estamos en pandemia y el mundo entero casi paralizado”, comentó.

La presentadora de Magaly TV, la firme se inició como youtuber el 9 de noviembre de 2019, con un video titulado ’20 cosas que no sabes de mí'. “Ahora lo saben ya casi todo de mí, no hay lugar en esta casa que no haya servido como fondo de grabación o como set improvisado”, contó.

El videoclip que grabó la cantante Daniela Darcourt y Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, se encuentra entre los más vistos en el canal de la famosa comunicadora de espectáculos. “¡Más de 2 millones de vistas! Estamos muy agradecidos por eso y ya lo saben, de acá no paramos hasta el millón”, añadió.

