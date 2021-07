La voz Perú: usuarios critican a Mike Bahía por salvar a Nia Carpio en vez de Fidelius

La última edición de La voz Perú, transmitida la noche del viernes 23 de julio, causó una ola de comentarios en redes sociales contra el coach colombiano Mike Bahía y su decisión de elegir a la participante Nia Carpio por sobre su compañero Fidelius.

Esto último, a razón de la que la concursante recibió una dura crítica de parte de la cantante criolla Eva Ayllón, quien le sugirió que mejore su dicción.

En contraposición, la performance de Fidelius fue muy alabada por los coaches de La voz Perú e incluso por la propia Nia Carpio. Sin embargo, la decisión de Mike Bahía tomo de sorpresa a los usuarios que seguían el programa cuando la eligió como ganadora de esa batalla.

“Si le digo que no a la que no le puedo decir que no, no le voy a poder seguir sumando. Por eso mi decisión es que sigue conmigo Nia”, expresó el intérprete de “Esta noche” y “Quédate aquí”, en un curioso juego de palabras.

“Sigo sin entender la decisión de Mike Bahía no se supone que tenía que ganar la mejor voz y presentación”, cuestionó un usuario en Twitter. Otro internauta fue más allá y dijo que fue una elección ‘por pena’. Esto debido al emotivo momento que se vio en cámaras cuando a la participante Nia Carpio se le quebró la voz y expresó estar triste tras los comentarios que recibió.

“Sinceramente si es un programa para elegir la mejor voz no entiendo como la eligieron. Elección por pena”, señaló un tuit.

23.7.2021 | Comentarios dejados tras la decisión de Mike Bahía en la batalla entre Nia Carpio y Fidelius. Foto: captura La voz Perú / Twitter / Facebook

