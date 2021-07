Korina Rivadeneira tras críticas: “Se llama Reinas del show, no La mejor bailarina”

Continúa la polémica en Reinas del show luego de que Allison Pastor acusara a la producción de malos tratos. La modelo venezolana Korina Rivadeneira, quien es señalada como la favorita para ganar el concurso, se pronunció al respecto.

La también actriz aclaró que no se siente la preferida en Reinas del show tras las críticas que recibió en las redes sociales. Por el contrario, considera que todas las participantes tienen el mismo trato en el programa de Gisela Valcárcel.

“Creo que todo va por igual. Lo que pasa es que yo no me quejo de nada, hay decisiones que no me gustan, pero yo no ando quejándome de la vida, lo que hago es aceptar, procesar y avanzar. Mi manera de enfrentar las cosas es distinta”, sostuvo la exchica reality a la prensa.

Sobre las declaraciones de Allison Pastor, la modelo venezolana opinó que el concurso no solo califica baile sino toda una puesta en escena. Sin embargo, elogió el talento de su compañera para la danza.

“Yo considero que ella, hasta ahora, ha bailado correctamente, tiene mucha disciplina, hace todo perfecto. A mí me gusta mucho su baile. Por mi lado, yo apuesto más por arriesgar, es lo que me gusta, cambiar, aprender. Lo que yo quiero es sorprender al público en sus casas. No olvidemos que el programa se llama Reinas del show, no La mejor bailarina ”, expresó.

Korina Rivadeneira espera llegar a la final de Reinas del show con una nueva coreografía. “Mi estrategia gala a gala es sorprender, siempre sorprender”, mencionó.

