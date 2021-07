Karen Schwarz revela lo que le dijo Jazmín Pinedo sobre supuesta pelea en Latina

Durante los últimos días, se especuló en los medios que Karen Schwarz y Jazmín Pinedo habrían mantenido una pelea cuando ambas trabajaban en el canal Latina Televisión.

Según indicó Rodrigo González, Karen Schwarz había averiguado cuánto cobraba Jazmín por una campaña y ella comenzó a cobrar menos. “Jazmín se enteró y le puso la cruz”, agregó.

Las declaraciones del conductor de Amor y fuego generaron una serie de críticas contra la expresentadora. Sin embargo, ella decidió aclarar la polémica directamente con Jazmín Pinedo , quien le respondió a través del chat.

La exconductora de Mujeres al mando se mostró indignada al asegurar que lo dicho por Rodrigo González es totalmente falso y reveló qué fue lo que le comunicó su entonces compañera.

“¿Verdad que le quitaste una marca? De qué están hablando, Dios santo, qué invento. Es increíble cómo se inventan la historia y encima con detalles, pero bueno, ahí dejémosla”, expresó la exconductora en una transmisión en vivo por Instagram.

“Qué barbaridad, es increíble y me gustaría que también se lo pregunten a Jazmín Pinedo en alguna momento”, agregó. “Como les vuelvo a decir, cuando yo me enteré de esto, de lo que estaba pasando, le escribí y le dije: ‘¿Qué está pasando?’ (Jazmín Pinedo) Me dijo: tranqui, así es esto ”, aseveró Karen Schwarz.

Jazmín Pinedo y Karen Schwarz trabajaron juntas en la conducción de Mujeres al mando. Luego, a inicios del 2020, la exchica reality dejó el programa para ser conductora de Esto es guerra, lo que causó que Latina le interponga una demanda por incumplimiento de contrato.

