Julián Zucchi le dedica romántico mensaje a Yiddá Eslava: “¡Nada nos fue fácil!”

Julián Zucchi celebró el cumpleaños de Yiddá Eslava con un romántico mensaje en las redes sociales. La pareja ha demostrado ser una de las más sólidas del espectáculo peruano.

A través de Instagram, el ex chico reality recordó cómo conoció a su pareja en el set del programa Combate, cuando ambos trabajaban juntos.

Según comentó el argentino, el amor entre ellos nació de una manera inesperada debido a que él no pensaba quedarse a vivir en el Perú. Sin embargo, terminó enamorándose de la influencer peruana.

“Hoy es el cumpleaños de la mujer que me acompaña todos los días. La madre de mis hijos, mi socia, mi amiga, mi pareja. ¡Hace nueve años vine a Perú solo! Casi sin darme cuenta, persiguiendo un sueño. En medio de eso conocí a Yiddá Eslava y automáticamente nos complementamos. Al principio la veía solo como una amiga porque yo estaba concentrado en no generar lazos en Perú porque tarde o temprano me iba a regresar a mi país”, contó Julián Zucchi.

Le agradeció a Yiddá Eslava por las enseñanzas, el proyecto que mantienen juntos y la familia que han construido. “¡La vida me enseño tanto a tu lado Yiddá Eslava! ¡Hemos construido tanto juntos! ¡Nada nos fue fácil!... Somos locos, especiales, obsesivos… pero con buenos sentimientos. ¿Y sabes qué? Eso es lo más importante ”, agregó.

“¡Todos somos diferentes, pero al final es el alma y los sentimientos lo que más vale! Hoy después de muchos años me animo a decirte que te amo, con todo mi corazón. Y estoy feliz y orgulloso de la familia que tenemos. ¡Feliz cumple amor!”, finaliza el mensaje de Julián Zucchi.

Julián Zucchi le dedica romántico mensaje a Yiddá

