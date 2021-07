Jennifer López cumple 52 años y aparece en redes al lado de Ben Affleck

Este sábado 24 de julio se cumplen 52 años desde el nacimiento de Jennifer López, quien ha logrado convertirse en uno de los íconos de la música pop en todo el mundo. En esta fecha especial, la diva latina planea pasar un día familiar al lado de quienes más quiere.

“Ella tiene planeado estar con la familia y con Ben (Affleck), hacer una comida deliciosa y tomarse el día para descansar, ya que el resto del año lo dedica a trabajar”, declaró una fuente cercana a la cantante, para el medio Hollywood Life.

Durante los últimos meses ocurrieron varios sucesos en la vida de la artista de origen puertorriqueño, que la convirtieron en tendencia de redes sociales. A principios de este 2021, JLo anunció el fin de su compromiso con el exjugador profesional de béisbol Alex Rodríguez, luego de supuestas infidelidades por parte del deportista.

Lo que nadie esperaba era que días después del comunicado Jennifer López fuera captada pasando tiempo con su expareja Ben Affleck. Desde que se descubrió la primera cita de las estrellas hollywoodenses surgieron muchas más. Las imágenes obtenidas por los medios dan a entender que habrían retomado la relación que rompieron en 2004.

Jennifer López y Ben Affleck posaron juntos en el cumpleaños de su amiga amiga Leah Remini. Foto: amiga Leah Remini / Instagram

Desde entonces, Jennifer López y Ben Affleck pasan más tiempo juntos, aunque, por el momento, ninguno de ellos ha querido hablar sobre su romance. Lo que sí han hecho es posar juntos para las cámaras de su amiga Leah Remini, quien los invitó a su fiesta de cumpleaños en junio pasado y recientemente compartió algunas postales de la celebración.

Jennifer López confirma su romance con Ben Affleck

Durante la tarde de este 24 de julio, Jennifer López decidió confirmar lo que todos los seguidores estaban esperando. La empresaria y artista afianzó su relación sentimental con Ben Affleck al publicar una fotografía en la que besa al actor.

Jennifer Lopez y Ben Affleck confirman que son pareja. Foto: Instagram

“52 … what it do (lo que hace)”, fue la breve descripción que escribió la popular ‘diva del Bronx’ en su primer post al lado del intérprete de Batman.

