Jazmín Pinedo se presentó este sábado en una nueva gala de las Reinas del show, donde viene compitiendo con otras figuras del espectáculo por llevarse el premio mayor del reality. Sin embargo, antes de su número en dicha pista de baile, la modelo se pronunció sobre el fallo en contra que salió esta semana, en el cual se le obliga a pagar casi medio millón de soles a Latina.

Dicha casa televisora asegura que La ‘Chinita’ incumplió su contrato para ir a conducir Esto es guerra. Por ello, Gisela Valcárcel le cedió los micrófonos a su concursante para que pueda dar su descargo sobre el tema , y fue en ese momento que Jazmín aseguró que, pese a esta sentencia en primera instancia, seguirá luchando hasta el final.

“Estoy en un proceso legal con mi excanal (Latina) con el dolor de mi alma porque aún hay mucha gente a la que yo quiero muchísimo, pero también siento que hay personas que tienen ganas de hacer daño. Me gustaría dejar en claro que esto no ha terminado. Es cierto que en primera instancia ellos han ganado, pero yo pienso llegar hasta el final, el Poder Judicial”, inició.

Luego, la conductora agregó que dentro de su contrato que la unía a Latina existía una arista que comprueba que no infringió norma alguna. De igual forma, la ex chica reality señaló que a pesar de ello existe una mala intención dentro del canal que busca perjudicarla.

“De hecho hay un clausula donde dice específicamente que a mí se me daría una bonificación el día que yo terminara mi contrato de forma exitosa y cumpliendo a cabalidad cada norma, y a mí me dieron esa bonificación porque yo cumplí. Sin embargo, hay otra clausula de la que se están agarrando y yo entiendo, pero siento que hay mucho interés de hacer público esto”, añadió.

Por último, la ‘Chinita’ dio a entender que al parecer habría una persona detrás de todo esto. “No sé ni siquiera si es el propio canal o una persona en específico, pero si alguien quiere verme mal se equivoca porque lo que han hecho es despertar al león que llevo dentro. Quiero decirle a la gente que esto no ha terminado. Hay un montón de cosas que no estoy diciendo y recomendaría que no me provoquen porque sé que las voy a decir”, sentenció.

