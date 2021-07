Janet Barboza sobre su paso por Reinas del show: “Fui la más floja de todo el elenco”

Janet Barboza tuvo una de las participaciones más comentadas de Reinas del show, debido a su desenvolvimiento en el escenario, lo que la llevó a caer en sentencia y ser la primera eliminada de la competencia.

“Me eliminaron. Tengo que ser justa y objetiva. Me tenía que ir. Jossmery y Paula bailaron muchísimo mejor. Tienen muchas más oportunidades de llegar a la final y, bueno, yo cumplí. Me voy feliz, no me imaginé volver a pisar esta pista después de tanto tiempo”, dijo en América hoy.

Asimismo, la conductora de TV reconoció que fue una de las participantes mas débiles del reality; sin embargo, mencionó que vio una mejora en cada una de sus presentaciones en el programa.

“Creo que he sido el punto más débil de la competencia. Si bien es cierto había actitud y había ganas, también considero que mejoré mucho en el baile en comparación de mi anterior presentación, pero digamos que fui la más floja de todo el elenco ”, reveló en una conversación con El Popular.

Además, Janet Barboza resaltó que ser parte del Reinas del show fue una gran oportunidad para ella, y no quería dejarla pasar.

“Era una oportunidad realmente mágica para una persona que no ha bailado nunca en su vida, como yo. Me sentí increíble, yo disfruto de cada oportunidad, de cada momento. Estar en una competencia siempre es revitalizador, así que me sentí superbién. Me sentí fabulosa” agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.