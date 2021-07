Greeicy reveló que sufre secuelas tras superar la COVID-19: “Quedé con una tos mala”

Los artistas en esta parte del mundo no fueron ajenos a contraer la COVID-19, que tuvo un mayor impacto de contagiados y fallecidos en toda Latinoamérica. Incluso, figuras del arte como Segundo Rosero perdieron la vida tras haber sido contagiados con este terrible flagelo que está a punto de cumplir dos años desde su aparición.

Sin embargo, los casos de superación contra este virus fueron mucho mayores dentro de los personajes del espectáculo. Por ejemplo, Greeicy Rendón contrajo el nuevo coronavirus, pero logró superarlo; no obstante, la colombiana recientemente apareció antes sus millones de seguidores en Instagram utilizando una mascarilla de oxígeno, lo que alarmó a sus fanáticos.

Por suerte, la pareja de Mike Bahía reveló que necesita de esta ayuda debido a una tos producida por la infección superada y que no es un hecho grave. Asimismo, la intérprete de “Tus besos” agradeció el trabajo del personal médico del centro de salud donde se atendía.

“Hola a todos, estoy bien, estoy muy bien. Solo que después de que me dio la COVID-19 quedé con una tos maluca que me da por ratos. Aquí me consienten y me cuidan, vean a los muchachos de la bioseguridad que nos regañan por no usar mascarilla. Pero estoy bien, solo es que me dio un ataque de tos”, expresó la colombiana.

Greeicy Rendón y toda su familia se enfrentaron a la COVID-19 allá por finales del 2020. Incluso, la mamá de la cantante llegó a utilizar un respirador para salir de su cuadro grave, que finalmente logró superar. “Casi se me va”, expresó Greeicy cuando fue consultada por esa batalla que le tocó vivir.

