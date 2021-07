Ezio Oliva demostró una vez más lo enamorado que está de su esposa Karen Schwarz con un video que compartió en redes sociales. La pareja se encuentra en México, donde el cantante ya inició su gira al lado de Alejandra Guzmán.

“¡Te amo! Qué lindo que estés aquí conmigo, mi amor”, dijo al cantante mientras grabó a la Miss Perú 2009 sentada en una barra con su bebida. Ambos se encuentran en Ciudad de México, país en el que el artista reside desde 2019.

Por su parte, Karen Schwarz también publicó imágenes al lado del intérprete de “Siempre te vas”. “Estoy en un bar. Me he sentado en la mesa de la barra y me he encontrado a un chico muy guapo, así que le voy a coquetear”, afirmó entre risas.

La expresentadora de Yo soy llegó al país azteca el último martes 20 de julio para permanecer al lado de su pareja, luego de varios meses de mantenerse en países distintos.

“¡Llegamos! No saben lo que significa para mí poder acompañarlo en este nuevo inicio. Cuando se vino a vivir a México en el 2019 no lo pude acompañar porque mi trabajo en ese entonces era todos los días. Siempre Ezio me decía: ‘Ven conmigo, solo falta que mi familia esté acá para que todo sea como lo soñé' (cuando abrió la gira a Alejandra Guzmán en varias ciudades de México)”, comentó la exmodelo en su perfil de Instagram.

Además, Karen Schwarz destacó la ayuda que le brindan su madre y su suegra con el cuidado de sus dos pequeñas hijas. “Por eso este nuevo comienzo lo hacemos juntos y las mamamas son nuestras mayores cómplices. Porque nosotros no somos cuatro, somos seis. ¡Pronto los seis por acá!”, finalizó.

