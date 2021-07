Carlos Barraza se vacunó en Estados Unidos a pesar de estar programado en el Perú

La vacunación contra el nuevo coronavirus en el Perú avanza a paso firme. Es así que este sábado 24 y domingo 25 de julio se lleva a cabo la tercera Vacunatón en Lima Metropolitana y Callao para las personas entre 40 y 44 años de edad. Pese a ello, miles de peruanos siguen optando por viajar a países como Estados Unidos para acelerar este proceso.

Este fue el caso de Carlos Barraza, quien recientemente compartió con sus miles de seguidores su viaje a la tierra del Tío Sam para ser inoculado contra el coronavirus. Lo curioso de ello fue que el popular ‘Tomate’ hubiera podido realizar este proceso en la capital peruana, ya que se encuentra dentro del rango de edad que se viene vacunando.

Sin embargo, el también cantante expresó que fue una oportunidad laboral lo que lo llevó a Estados Unidos y de paso se mostró contento de poder dejar para otro compatriota la vacuna que debió aplicarse en el Perú.

“ El trabajo me dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos y aproveché para vacunarme. Por cosas del destino, hoy también me tocaría vacunarme en Lima, pero me alegra poder darle la chance a otro compatriota en hacerlo y acelerar la inmunización en el Perú ”, indicó el personaje en su cuenta de Instagram.

Carlos Barraza viajó a Estados Unidos por motivos laborales. Foto: Instagram

Madre de Carlos Barraza recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus

Carlos ‘Tomate’ Barraza conmovió a sus seguidores en redes sociales al dar a conocer que su mamá recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. A través de su Instagram, el cantante compartió imágenes del preciso instante en el que su progenitora fue inmunizada.

“Segunda dosis. Tenemos mamita Martha para rato”, escribió el integrante de la orquesta Los Barraza junto a la foto y el video del momento en el que le aplicaron la dosis a su madre. En las imágenes, doña Martha aparece con un polo blanco, una bufanda azul floreada, doble cubrebocas —uno blanco y otro color rosado— y su careta facial.

