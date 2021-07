Álvaro Rod responde a Sergio George: “La salsa está más viva que nunca en el Perú”

El cantante peruano Álvaro Rod se sumó a la lista de artistas que han respondido al productor norteamericano Sergio George, quien aseguró que ya no existe un mercado para la salsa en el Perú.

El joven salsero aclaró que respeta la trayectoria del productor de Yahaira Plasencia, pero se mostró en desacuerdo con su percepción debido a que considera que el género musical sigue vigente en el país.

“Se respeta la trayectoria del señor, por la experiencia y logros que ha conseguido a lo largo del tiempo, pero la salsa está más viva que nunca en el Perú. No está bien que generalice a todo el género en nuestro país”, sostuvo Álvaro Rod.

El también compositor y solista mencionó que, pese a la crisis de la pandemia que afectó a la industria musical, artistas como él han podido mantenerse en el rubro.

“A pesar de que la cultura, el arte y la música en general pasa por una crisis por la pandemia, yo soy un artista nuevo y desde niño me dedico a la música por mi padre, y he sido couch de varios cantantes que hicieron éxitos o tienen éxitos en la música. Pero decidí dar la cara y me ha ido superbien”, agregó.

“La música salsera siempre va a sonar, pese a que existan detractores o quieran minimizar el género. Me siento bendecido de estar en este rubro que no es nada fácil, pero con empuje se logran las cosas. Seguiré demostrando que la salsa tiene mucho potencial”, señaló el cantante ganador de reconocimientos.

Álvaro Rod ha compuesto temas inéditos como “Vamos escapar” (Ven, baila, quinceañera y Los Vílchez) “Somos dos” (Te volveré a encontrar), “No sé” (Amy Gutiérrez), “Te vas arrepentir (Cielo Torres) y “Ven y dime” (Bembé). Entre sus éxitos musicales como solista están las canciones “Somos dos”, con Farik Grippa, y “Vamos a escapar”, con Amy Gutiérrez.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.