Yahaira Plasencia niega desplante a Jorge Benavides: “Han puesto lo que les conviene”

Luego de que Magaly TV, la firme difundiera unas imágenes en las que Yahaira Plasencia aparecía ignorando a Jorge Benavides, la cantante de salsa se pronunció al respecto.

En medio de las críticas, la intérprete de “Dime” y “Ulalá” decidió aclarar el supuesto desplante a través de unos mensajes que envió al portal de espectáculos Instarándula.

Yahaira Plasencia aseguró que la producción del programa de Magaly Medina habría recortado el video completo, por lo que no se observa cuando se llegó a despedir del cómico peruano y de los demás actores. Expresó su indignación al mencionar que todo se trata de un malentendido.

“¡Ellos han puesto lo que les conviene! Yo saludé a todos y por supuesto que me despedí. Por esto te digo que ya hasta me cansa aclarar todo, porque sigue el show y no quiero eso. Estoy bastante proyectada en mis cosas, pero eso que mostraron no fue así”, escribió la salsera en el chat que mostró el periodista Samuel Suárez.

“Las imágenes que vimos es un momento que solo la habrían llevado a un lado para acomodarle el micrófono, pero no se fue. El único que puede aclarar si Yahaira dice la verdad y nunca fue malcriada es el mismo JB”, aclaró el comunicador que maneja Instarándula.

Yahaira Plasencia niega desplante a Jorge Benavides

Cabe recordar que la conductora Magaly Medina criticó a Yahaira Plasencia por su actitud con Jorge Benavides. Según indicó la presentadora, la cantante de salsa se notaba incómoda durante su estadía en el canal.

