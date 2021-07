Tommy Dorfman, actriz conocida por interpretar a Ryan Shaver en la serie de Netflix 13 reasons why, ha dado una entrevista a la revista Time, donde habló sobre su identidad de género y dijo con alegría y orgullo: “Soy una mujer trans”.

La artista reveló que de manera privada ha estado “identificándose y viviendo como mujer” desde hace casi un año. “Es divertido pensar en salir del armario, porque no he ido a ningún lado. Veo hoy como una reintroducción a mí como mujer, después de haber hecho una transición médica”, detalló.

Dorfman aclaró que siempre estuvo segura de quién era. “Salir del armario siempre se ve como una gran revelación, pero yo nunca dejé de hacerlo. Hoy se trata de claridad: soy una mujer trans. Mis pronombres son she / her. Mi nombre es Tommy “, señaló.

Durante la entrevista, la actriz resaltó que “la transición es hermosa” y que decidió hablar del tema en la prensa porque “aprendió, como una persona que se enfrenta al público”, que no aclarar su género podría despojarla de “la libertad de controlar mi propia narrativa”.

Tommy ha optado por no cambiar su nombre, ya que este tiene un significado especial para ella. “Me llamo así por el hermano de mi madre que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy conectado con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras moría”, narra.

Uno de sus principales temores era que su identidad de género la hiciera perder oportunidades en el mundo de la actuación, pero sintió que era más importante vivir feliz y de manera auténtica. “Esta es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy“.