Ricky Santos renunció a Yo soy All Stars: “No voy a volver al programa”

Ricky Santos, conocido por imitar a Luis Miguel, dio un paso al costado de Yo soy All stars para enfocarse en otros proyectos. Sin embargo, su salida del reality chileno no se dio como él esperaba.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el artista explicó que no pudo despedirse del programa ni de su público porque la producción de Yo soy Chile se lo impidió.

“No era la manera, pero aquí estamos, por respeto a ustedes… Recuerden que el público para mí siempre será lo más importante, gracias a ustedes vivo, como y soy feliz con mi familia . Los quiero mucho”, fue el mensaje que escribió Ricky Santos para acompañar el video.

“Siempre me he considerado un caballero. Se preguntarán por qué no me despedí. Hubo trato con la producción para hacerlo, pero no pude porque había una seguidilla de muchos artistas que se habían ido”, explicó ‘Luis Miguel’ en su transmisión.

Asimismo, Ricky Santos señaló que la producción de Yo soy Chile le aseguró que volvería al reality y por eso que no era necesario hacer su despedida. No obstante, el cantante comentó a sus seguidores que no volverá a pisar el set de Chilevisión, pues se encuentra en México con otros proyectos.

“El programa se hace con talentos y eso lo que vende. La producción no me dejó despedirme porque me explicaron que voy a volver, pero nadie sabe si lo hago o no. En mi caso, no voy a volver al programa, estoy en México ”, indicó.

