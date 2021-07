Miss Perú: Jessica Newton responde a ex Miss Junín 2021, Maydu Gamarra, tras quitarle corona: No sé quién es

El jueves 22 de julio, Rodrigo González y Gigi Mitre entrevistaron en Amor y Fuego a Maydu Gamarra, ex Miss Junín 2021, quien perdió su corona por exigencia de Jessica Newton a raíz de unos videos en TikTok donde aparece utilizando lenguaje vulgar.

Previamente, la joven de 23 años presentó sus descargos en Instagram Live, alegando que ‘se le había juzgado de la peor manera’.

“Si Jessica decidió hacer eso, yo no puedo hacer nada”, indicó, para luego enfatizar: “Yo gané justamente el concurso de Miss Junín . No le debo nada a nadie. No pague. No tengo vara. Fue mi esfuerzo”.

“Me estoy burlando de mí misma, y ni siquiera es mi voz”, dijo sobre los videos donde hace lip sync o sincronía de labios.

“Para eso es TikTok, para divertirte, no para juzgar a las personas”, manifestó. “Todos decimos lisuras”, agregó.

“Les fastidie, les pique, les arda, yo fui la reina justamente. Tuve la corona y nadie me va a quitar la satisfacción de haber tenido la corona y la banda de Miss Junín y no cualquier persona me la dio”, manifestó haciendo alusión a Janick Maceta, quien la coronó en el evento realizado cuatro días antes.

No obstante, en Amor y Fuego, Maydu Gamarra reconoció que las candidatas que participen el certamen firman un contrato de buen comportamiento que concluye cuando se gana o se deja el evento.

“Esos videos fueron publicados muchos antes de ser candidata”, explicó.

“ No hice nada malo, no le falte el respeto a nadie ”, reiteró. “La organización fue muy tajante y me dijo que era por mal comportamiento”, aseveró.

A su vez, a través de sus historias de Instagram, Jessica Newton respondió a un usuario que le preguntó su opinión sobre lo dicho por Maydu Gamarra en Amor y Fuego.

“No pierdan su vida en gente o cosas que no suman. ¡Nada! 1. No veo ese programa. 2. No sé quién es la chica”, expresó la directora del Miss Perú.

